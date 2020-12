Bad Bertrich

Nachdem sich im Median Reha-Zentrum Bad Bertrich weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben, stellt sich die Einrichtung im Kampf gegen Covid-19 jetzt neu auf. Das teilt Median selbst mit. Das Haus Meduna wird vorübergehend geschlossen, alle Mitarbeitenden gehen in Quarantäne. Dafür öffnet die Klinik am Park ab dem 22. Juni wieder mit „frischem“ Personal, das aus der Kurzarbeit zurückkehrt. Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten, die mit der Reha-Klinik in Verbindung stehen, beträgt dem Kreis Cochem-Zell zufolge mittlerweile mehr als 20.