Lütz

Erzwungenermaßen hat Florian Nick (21) aus Lütz seinen Freiwilligendienst im westafrikanischen Land Nigeria abgebrochen. Grund ist das Virus, das die Welt verändert und teilweise lahmgelegt hat: Corona. Was den jungen Lützer, seinen Blick auf die Welt und seine Pläne jedoch viel stärker verändert als die Pandemie: die sieben Monate im nigerianischen Awgu, im Südosten des Landes. Dort unterrichtete er Grundschüler in Deutsch und deutscher Kultur. „Doch am Ende habe ich dort mehr gelernt als gelehrt“, hält der Hunsrücker fest. Aus dem gut 6500 Kilometer von Lütz entfernten Nigeria bringt er wertvolle Erfahrungen mit, erzählt er der RZ im Rückblick. Nicht zuletzt eine veränderte Motivation, wenn es um seine Berufswünsche geht.