Cochem-Zell

Die aktuellen Entwicklungen machen durchaus Hoffnung: Die Anzahl der an dem Corona-Virus Infizierten im Kreis ist seit Tagen weitgehend konstant, in den vergangenen Tagen sind auch keine neuen Infizierten hinzugekommen, und die Zahl der Genesenen wächst. Dies teilte die Kreisverwaltung im Kreisausschuss mit. Aufgrund dieser aktuellen Situation soll die Zahl der Tests wird in den nächsten Tagen zurückgefahren werden, auch wird es vorerst keine Corona-Ambulanz im Kreis geben. Sollten die Zahlen allerdings in den kommenden Tagen wieder eine negative Entwicklung nehmen, könne schnell reagiert werden, betonte Landrat Manfred Schnur.