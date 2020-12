Cochem-Zell

In den vergangenen Monaten ist im Kreis Cochem-Zell vieles im Krisenmodus gelaufen. Das Coronavirus hatte hier alles lahmgelegt, die Infektionszahlen waren bisweilen sogar die höchsten in Rheinland-Pfalz, zum Glück ist das seit Wochen schon anders. Ein Auf und Ab. Und damit auch eine große Herausforderung für den Landkreis, der in erster Linie von der Gastronomie und Hotellerie lebt. Die Lage ist zwar „lockerer“, aber immer noch ernst. Im RZ-Interview schildert Landrat Manfred Schnur, wie er die vergangenen Monate gesehen hat.