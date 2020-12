Cochem-Zell

Der Cochem-Zeller Wald leidet im dritten Jahr in Folge unter extremer Hitze und Trockenheit, massivem Borkenkäferbefall, Stürmen und Bränden. An den Folgen des Klimawandels sterben ungewöhnlich viele Bäume, die bislang als widerstandsfähig galten. Um den Menschen zu verdeutlichen, welche große Bedeutung ein stabiler Wald für ihre eigene Gesundheit hat, sind sie zu den Deutschen Waldtagen von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. September, eingeladen. Initiator ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat. Doch was hat es genau damit auf sich? Und was treibt Forstleuten die Sorgenfalten auf die Stirn?