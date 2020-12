Cochem

Auf Urlaub im Ausland verzichten viele Erholungsuchende in Zeiten der Pandemie. Sie besinnen sich auf die schönen Landschaften in Deutschland, und sie entdecken auch die vielfältigen reizvollen touristischen Möglichkeiten der Moselregion. Nachdem die Saison zu Beginn im März/April mit gähnender Leere in geschlossenen Häusern zum Desaster zu werden drohte, könnte sich die Branche derzeit eigentlich freuen. Denn ungewöhnlich viele Gäste drängen in die Cafés und Restaurants, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Das tun die Gastronomen und ihre Mitarbeiter auch von früh bis spät, aber sie stoßen an ihre Grenzen. Fehlten im Frühjahr die Gäste, suchen die Betriebsinhaber jetzt händeringend nach geeignetem Personal.