Cochem-Zell

Fast gespenstisch wirkt der Blick in die Cochemer Innenstadt. Die Parkplätze an der Moselpromenade sind verwaist, auch in den ansonsten an sonnigen Tagen betriebsamen Gassen findet sich kaum ein Fußgänger. Schon bevor die neue Kontaktsperre in Deutschland beschlossen wurde, sind die Auswirkungen mehr als deutlich. Das beobachtet auch die Cochemer Polizei.