Bullay/Gevenich/Driesch/Gravesend (Australien)

Corona-Krise überall, das Virus hat die ganze Welt fest im Griff und Ländergrenzen kennt es keine. Erfahren mussten das etwa 200.000 deutsche Urlauber, die im Ausland gestrandet waren und seit dem 17. März in der bisher größten Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nun zurück in die Heimat geflogen werden. Betroffen davon waren mit Martina Stadtfeld aus Bullay, Anna-Lena Dahm aus Gevenich und Philipp Johann aus Driesch auch Cochem-Zeller. In Australien bleiben wird dagegen Weltbummlerin Jana Schlägel aus Bremm.