Sie arbeiten durchgehend mit Ungeimpften, können keinen Abstand halten und das Tragen von Masken ist nicht immer möglich oder sinnvoll. Erzieherinnen in Kindertagesstätten haben keinen einfachen Job. Und während es in den Schulen klare Teststrategien gibt, setzt man bei den Kleinsten auf Freiwilligkeit. Dies stellt ein Ansteckungsrisiko für Kinder, deren Familien sowie Erzieherinnen dar. Die RZ hat nachgefragt, ob Coronatests in Kindergärten angenommen werden.