Landkern

Elfriede Dohler aus Cochem-Cond ist die erste Cochem-Zellerin, die im am Donnerstag eröffneten Impfzentrum in Landkern eine Spritze zum Schutz gegen das Coronavirus erhielt. Nachdem am Dienstag das erste mobile Impfteam etwa 200 Menschen in einer Ulmener Senioreneinrichtung impfte (die RZ berichtete), beginnt nun auch die Immunisierung der höchsten Risikogruppe – dazu zählen auch Menschen, die älter als 80 Jahre sind. 50 Menschen aus Cochem-Zell hatten am ersten Tag einen Termin erhalten.