Cochem-Zeller Betriebe sichern sich drei Staatsehrenpreise: Bruttiger Jungwinzer (21) wiederholt die Kür

Cochem-Zell

Ein beachtlicher Erfolg ist dem Bruttiger Jungwinzer Philipp Schneiders vom Weingut Stephan Schneiders gelungen: Der 21-Jährige holt für das elterliche Weingut den zweiten Staatsehrenpreis der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Folge. Generell haben die Cochem-Zeller Winzer bei Verleihung der Ehrenpreise, Staatsehrenpreise und Großen Staatsehrenpreise zum Abschluss eines jeden Prämierungsjahres wieder mit Spitzenleistungen überzeugt. So gingen drei von insgesamt zwölf Staatsehrenpreisen für das Anbaugebiet Mosel ins Cochem-Zeller Land, und zwar nicht nur nach Bruttig-Fankel, sondern auch nach Ernst (Weingut Lönartz-Thielmann) und Senheim (Weingut Markus Görgen). Je ein Ehrenpreis des Kreises Cochem-Zell geht zudem an das Nehrener Weingut Daniel Theisen sowie die Edeldestillerie Jörg Blenz (Pommern). Letztere erhält ihn für besondere Leistungen bei der Landesprämierung für Edelbrände. Ein Ehrenpreis der Landfrauen Rheinland-Pfalz geht ebenfalls nach Bruttig-Fankel, an Karola Klein vom Weingut Klein-Götz.