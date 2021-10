Für Geflüchtete ist es oftmals schwierig, über ihre Fluchtgründe und Erlebnisse auf der Flucht zu sprechen, insbesondere vor einem erwartungsvollen Publikum. So kommt denn auch das „Couch-Gespräch unter Freund*innen“ in der Alten Schule Kaisersesch innerhalb der Interkulturellen Woche im Kreis Cochem-Zell nur zögerlich in Gang.