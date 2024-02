Plus Cochem-Zell Cochem-Zell zählte 2023 weniger Tote: Zahl der Sterbefälle gesunken Im vergangenen Jahr sind weniger Cochem-Zeller verstorben als 2022. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems belief sich die Zahl der Gestorbenen mit Hauptwohnsitz im Kreis 2023 auf 893 Personen. Das waren 110 weniger als im Jahr zuvor (minus 9,9 Prozent). Im Landesschnitt bei den Landkreisen sank die Zahl der Verstorbenen im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz um 4,5 Prozent.

Die Statistiker des Landesamtes vermuten hier einen Zusammenhang mit dem Ende der Corona-Pandemie. 2022 war das Jahr mit der höchsten Sterberate in Rheinland-Pfalz seit Gründung des Landes. Auch Cochem-Zell wies im vergangenen Jahr im Vergleich zu früheren Jahren eine außergewöhnlich hohe Zahl an Verstorbenen aus. So starben 2021 im Kreis ...