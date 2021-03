Nach einem spannenden Wahlabend, der in fast jeder Hinsicht unter den Vorzeichen der Pandemie gestanden hat, lohnt sich am Tag danach ein Blick auf die Wahlergebnisse in den vier Verbandsgemeinden allemal. An der einen oder anderen Stelle gibt es immer wieder Besonderheiten und Überraschungen. Was sagen die Bürgermeister dazu?