Cochem-Zell prüft Kooperation mit Nachbarkreisen: Zusammenarbeit statt Kreisreform

Kommt die Kreisreform oder kommt sie nicht? Es ist eine Frage, die fast schon wie ein Damoklesschwert über Cochem-Zell schwebt. Denn als einer der kleinsten im Land wäre der Kreis sicher davon betroffen. Allerdings regt das Land auch eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit zwischen den Kreisen an, um Alternativen zu einer Gebietsreform zu eröffnen. Und hier will Cochem-Zell gemeinsam mit Bernkastel-Wittlich und dem Vulkaneifelkreis prüfen, was an Kooperation möglich ist. Der Kreisausschuss hat für den ersten Schritt dazu den Weg frei gemacht.