Cochem-Zell

Wegen Corona-Infektionen von Mitarbeitern mussten die Kindertagesstätten in Alf, Bullay und Masburg vorübergehend geschlossen. Das Seniorenzentrum St. Josefsheim in Alf hat vorerst einen Besucherstopp verhängt, weil mehrere Bewohner und Mitarbeiter, insgesamt zehn, positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden waren. Auch eine von der Pro Seniore Residenz in Cochem-Sehl betreute Frau hat sich zwar angesteckt. Allerdings lebt sie in einem Einzelapartment, weshalb Besuche in der Residenz selbst nach wie vor möglich sind – allerdings unter strengen Auflagen und nach Anmeldung am Eingang. Doch wie stellt sich die Situation im Einzelnen dar, und wie geht es weiter? Die RZ hat nachgefragt.