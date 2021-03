Cochem-Zell: Corona-Teststationen in Betrieb

In der Verbandsgemeinde (VG) Zell hat am Montagnachmittag eine Corona-Schnellteststation auf dem Parkplatz des Zeller Klinikums Mittelmosel den Betrieb aufgenommen. Die Teststation der VG Cochem war schon am vergangenen Samstag von ersten freiwilligen Probanden in Anspruch genommen worden. In allen vier Cochemer-Zeller VGs laufen mittlerweile solche Zentren, einmal mehr nicht zuletzt von ehrenamtlich tätigen Helfern unterstützt. Über dieses zusätzliche Instrument im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus freuen sich sowohl die Organisatoren als auch die Nutzer. Den VGs zufolge wird es gut angenommen. Hier die Cochem-Zeller Schnelltestzentren im Überblick: