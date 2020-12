Cochem-Zell

Der Cochemer Verbandsgemeindebürgermeister wendet sich direkt an die Bevölkerung, Ärzte und das Gesundheitsamt versuchen, verängstigte Patienten zu beruhigen, und in den Schulen beschäftigen sich die Kinder mehr denn je mit dem Thema Hygiene. Die Verbreitung des Coronavirus scheint allgegenwärtig, auch in den Supermärkten in Cochem-Zell kam es am Wochenende zu Hamsterkäufen. Die RZ hat bei Kliniken, Altenheimen und Behörden nachgefragt, wie sich das neue Virus auf das Leben in der Region auswirkt.