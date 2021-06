Cochems komplett neues Kino öffnet bald: Nur Restarbeiten stehen aus

Maximilian Bugdahn, Inhaber des Cochemer Apollo-Kinos an der Brückenstraße, fiebert dem 8. Juli schon entgegen: „Ich bin einfach nur froh, dass es dann endlich wieder losgeht.“ Während die meisten anderen Kinos die Wiedereröffnung nach Corona schon eine Woche früher angehen, lässt sich das Apollo in Cochem noch eine Woche mehr Zeit. Und das hat einen guten Grund: Nach der Kompletterneuerung der beiden Kinosäle und des Foyers „sind noch ein paar Restarbeiten zu erledigen, nur Kleinigkeiten“, sagt Bugdahn. Pünktlich zu den ersten Vorstellungen soll schließlich alles perfekt sein. Wegen der Corona-Pandemie sind jedoch auch noch Regeln einzuhalten, die Bugdahn in der Praxis etwas Kopfzerbrechen bereiten.