Cochems Einzelhandel darf sonntags wieder öffnen Angesichts der noch immer vergleichsweise niedrigen 7-Tage-Inzidenzen sieht die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Cochemer Gewerbetreibender eine Grundlage dafür, ihre Läden „an den Sonn- und Feiertagen ab sofort wie gewohnt zu öffnen“. In einem Brief vom 4. Mai schrieb Arge-Chef Thomas Theiß das an die Mitglieder.

Cochems Stadtbürgermeister Walter Schmitz stellte auf Nachfrage klar, die Öffnungsmöglichkeit für touristischen Bedarf gelte von diesem Wochenende an. Überdies bestehe in der Innenstadt keine Maskenpflicht mehr. Mit bewährten Hygienekonzepten wollen die Arge-Betriebe „dazu beitragen, dass die Inzidenzen niedrig bleiben“, so Arge-Chef Theis. dad