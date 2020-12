Cochem

Die Cochemer Stückelchen sind weithin gerühmt, jetzt findet wohl ein neues Kapitel Eingang ins unerschöpfliche Kuriositätenkabinett: Es geht um die Regelung des fahrenden Verkehrs in der Innenstadt. Kurz nach Sonnenaufgang am Dienstag hatte die Stadt Verbotsschilder aufstellen lassen, am Mittag waren sie allesamt wieder verschwunden. O-Ton Stadt: „Sie müssen anders aufgehängt werden. Wir haben nicht die passenden Schrauben gefunden.“