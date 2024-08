Cochemer Wappenteller geht an Siggi Schmitz: Metzgermeister für soziales Engagement geehrt

Mittwoch nach dem Heimat- und Weinfest in Cochem, traditionell Zeit für die Wappentellerverleihung auf der Reichsburg. Doch an wen würde die höchste Auszeichnung der Kreisstadt im Jahr 2025 gehen? Dieses Geheimnis ist nun gelüftet.

Siegfried Schmitz ist neuer Träger des Cochemer Wappentellers. Bürgermeister Walter Schmitz übergab die höchste Auszeichnung der Kreisstadt am Mittwochnachmittag im Keller der Reichsburg an den Metzgermeister und Inhaber des Fleischereifachgeschäfts Hans Noss an der Bernstraße. Cochem würdigt damit unter anderem die Tatsache, dass Schmitz, von Cochemern liebevoll nur „Siggi“ genannt, vor allem die Vereine der Stadt bei ihren Aktivitäten seit Jahren immer wieder kulinarisch unterstützt, und zwar in einem hohen Maße.

Unterstützung der Cochemer Vereine eine Ehrensache

Wenn man so will, haben der Cochemer Stadtrat und der Stadtbürgermeister bei der Beantwortung der Frage nach dem Wappentellerträger 2025 viel Geschmack bewiesen. Es ist aber auch so, dass Siggi Schmitz' Handwerk in Cochem nicht von ungefähr höchste Wertschätzung erfährt. „Beim Noss“ an der Bernstraße gingen schon immer viele Stammkunden ein und aus. Das liegt selbstverständlich auch an der freundlich-humorvollen und verbindlichen Art des Inhabers, hat aber ebenfalls viel mit der Produktqualität zu tun.

Cochemer Vereine bei der Ausrichtung von Festen und anderen Veranstaltungen nach Kräften zu unterstützen, das war für Schmitz in der Vergangenheit immer Ehrensache. Nun ist er unter anderem deshalb selbst der Geehrte – und erntete entsprechend viel Applaus im Keller der Reichsburg.

Ein ausführlicher Bericht folgt.