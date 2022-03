Cochem-Zell

Cochemer Tafel: Vorräte an Lebensmitteln sind geschrumpft

Seit fast 15 Jahren besteht die Cochemer Tafel, die hilfesuchende Familien und Alleinstehende gegen einen kleinen Kostenbeitrag mit Lebensmitteln versorgt. So können Menschen, die durch unverschuldete Schicksalsschläge, Arbeitslosigkeit oder Flucht in Not geraten sind, Waren kaufen, die von SB-Warenhäusern, Discountern, Bäckereien, Metzgereien, Einzelhändlern, landwirtschaftlichen Betrieben und Einzelpersonen gespendet werden.