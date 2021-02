Wenig Freude bereitete einem Ferrarifahrer aus Nordrhein-Westfalen der Besuch des Cochemer Weinfests im Jahr 2019. Wie Stadt und Verbandsgemeinde bestätigen, setzte der Mann mit seinem extrem teuren Fahrzeug in der Brauselaystraße in Cond auf, an dem Ferrari entstand ein beträchtlicher Schaden. Nun hat die Versicherung des Sportswagenfahrers beim Landgericht Klage eingereicht, aufgrund des schlechten Zustands der Straße soll Cochem nun den Schaden erstatten.