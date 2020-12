Cochem

Im Oktober vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Cochemer Postfiliale in der Endertstraße Ende März die Pforten schließen wird. Vertreter der Stadt betonten die Bedeutung der Post für die Kreisstadt und fürchteten um die Grundversorgung. Der erhoffte fließende Übergang an einem anderen Standort scheint nun gewährleistet, seit Wochen wird beim Elektronikhändler Elwig in Cochem umgebaut. In der Ravenéstraße entsteht die neue Poststelle der Kreisstadt.