Cochem

Nach 45 Dienstjahren wurde der 62-jährige Polizeihauptkommissar Jürgen Schneider aus Klotten jüngst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der Leiter der Polizeiinspektion Cochem, Erster Hauptkommissar Reinhard Börsch, überreichte ihm im Auftrage des Koblenzer Polizeipräsidenten eine Urkunde und würdigte dabei in einer kleinen Feierstunde die Verdienste von Jürgen Schneider, „der vor allem wegen seiner hohen Sozialkompetenz in der Dienststelle ein großes Ansehen genoss. Es war immer seine menschlich-vermittelnde Art, die so manchen Konflikt entschärfen konnte”, machte der PI-Leiter deutlich.