Cochem

Cochemer Landungsbrücken: Sanierungsarbeiten beginnen heute

Heute beginnen die Instandsetzungsarbeiten am Stützbauwerk der B 49 im Bereich der Landebrücken Cochem. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz mitgeteilt. Durch eindringende Feuchtigkeit ins Mauerwerk sowie alljährliche Hochwasserereignisse, die das Stützbauwerk unter Wasser setzen, sei die Bausubstanz über die Jahre erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. „Bereichsweise sind die Fugen des Natursteinmauerwerks in erheblicher Tiefe ausgespült und Hohlräume im Mauerwerk vorhanden, die die Standsicherheit des Bauwerks beeinträchtigen“, so der LBM.