Cochem-Zell

Die Kritik der vergangenen Tage an der Bewältigung der Coronakrise war für Cochem-Zeller Verhältnisse sehr laut. Schon im Kreisausschuss am Montag äußerten mehrere Mitglieder ihren Unmut. Am Mittwochabend wandte sich Cochems Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Lambertz per Facebook an die Bürger der Region und äußerte sich zur eingerichteten Teststation an der Kreisverwaltung. Es sei nicht alles optimal gelaufen, er wolle in einem Gespräch am Donnerstag mit Landrat Schnur sowie den Kreisbeigeordneten Anke Beilstein, Bernd Schuwerack und Thomas Basten verschiedene Vorschläge unterbreiten.