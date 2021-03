In der Cochemer Grundschule ist ein Kind am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden, die gesamte Klasse steht nun unter Quarantäne. Erkannt wurde die Infektion bei den von der Verbandsgemeinde Cochem seit zwei Wochen durchgeführten Schnelltests in den Schulen. VG-Chef Wolfgang Lambertz spricht sich weiter für eine Intensivierung der Tests aus.