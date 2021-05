Cochem ist eine Tourismushochburg. Die Stadt zieht viele Besucher an, muss dafür aber auch die entsprechende Infrastruktur vorhalten, was ÖPNV, Parkplätze, Freizeitmöglichkeiten, Wander- und Radwege oder kulturelle Angebote angeht. Dies verursacht hohe Kosten. Und an diesen sollen künftig die Urlaubsgäste über einen Gästebeitrag beteiligt werden. Einer entsprechenden Einführung hat der Cochemer Stadtrat nun zugestimmt, die Details müssen noch geklärt werden.