Cochem/Zell

Derzeit werden 19 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, stationär in den beiden Krankenhäusern in Cochem und Zell gepflegt. In Zell liegen sieben Covid-19-Patienten, in Cochem zwölf. Beide Häuser haben im Übrigen für ihre Arbeit keine Corona-Hilfen des Bundes erhalten.