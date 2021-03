Die E-Mobilität gewinnt im Kreis immer mehr an Bedeutung, entsprechend groß ist auch der Bedarf an entsprechenden Ladestationen. Nun wollen der Kreis und die Stadt Cochem gemeinsam zehn weitere Ladepunkte in der Kreisstadt errichten. Angedacht ist der vordere Bereich des Parkplatzes „Pinnerstraße“ in Cochem. Dem hat der Kreisausschuss zugestimmt.