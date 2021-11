Cochem

Cochem: Qualm am Rewecenter

Weil schwarzer Qualm am Cochemer Rewecenter gen Himmel stieg, ist es am Sonntagmittag gegen 13 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Polizei Cochem auf RZ-Nachfrage mitteilt, ging der Qualm von einem Technikraum in dem Einkaufszentrum aus. Allerdings war die Feuerwehr offenbar so zügig vor Ort, dass es zu keinem größeren Gebäudeschaden kam.