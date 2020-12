Cochem: Gastfreundlicher geht's kaum mehr

Cochem

Klein, aber oho – diese Redewendung trifft unter touristischen Gesichtspunkten offensichtlich auf Cochem zu. Schließlich gehört die kleinste Kreisstadt Deutschlands (Quelle: Wikipedia) zu den zehn gastfreundlichsten Orten der Welt. In einem entsprechenden Ranking der Buchungsplattform Booking.com landet die Moselstadt auf dem beachtlichen Platz fünf (siehe Zusatztext). Grundlage für dieses Ranking ist letztlich die Anzahl der positiven Bewertungen, die Gäste aus aller Herren Länder für Unterkünfte in Cochem abgegeben haben. Das würdigt auch der Cochemer Stadtbürgermeister Walter Schmitz in seiner Bewertung dieser Auszeichnung: „Diese gute Platzierung ist zurückzuführen auf unsere sehr guten Gastgeber und ihre hervorragende Arbeit.“ Die Reize der Stadt an sich und ihrer Umgebung mögen am Ende sicherlich das Ihre zum Wohlbefinden der Urlauber beitragen. Doch was sagen Touristiker, Gastgeber und Gäste zu Cochems Top-Ten-Platzierung?