Cochem-Zell

Aufmerksamkeit erregen, relevant sein, keineswegs beliebig oder gar langweilig. Rote Jacke, bunt gemustertes T-Shirt, knallgrüne Schuhe. Und mitunter so laut, dass die Wände wackeln. Martin Gaedt, studierter Theologe, Unternehmer, Coach und einer, dem das Jammern über den Fachkräftemangel auf den Keks geht, lässt bei der 7. ZaC-Konferenz (Zukunftsallianz Cochem-Zell) in der Aula der Berufsbildenden Schule (BBS) Cochem keine Möglichkeit aus, Lösungen zu präsentieren, um sich dem keineswegs neuen und dennoch topaktuellen Thema zu nähern und Lösungen anzubieten. Kreatives, Lustiges, Banales, aber alles in der Realität erprobt. Der Ideen-Rocker hält Wort.