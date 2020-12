Cochem

Mehr als 20.000 Helfer in 113 Kommunen haben im vergangenen Jahr an einem Tag die Ufer des Rheins von insgesamt 170 Tonnen Müll befreit – von der Schweiz bis in die Niederlande. Dieser Müll landete so nicht im Meer, wo er zur tödlichen Gefahr für Mensch und Tier wird. Hinter der Aktion stand die Organisation „RhineCleanUp“ (RCU). Jetzt soll das Ganze auf die Mosel ausgeweitet werden. Am Samstag, 12. September, von 10 bis 13 Uhr sollen ehrenamtliche Sammler die Moselufer zwischen den Vogesen und der Flussmündung in Koblenz von Unrat befreien. Wie? Das erläuterten RCU-Vertreter jetzt im Cochemer Kulturzentrum Kapuzinerkloster.