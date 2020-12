Cochem-Zell

Nach zwei trockenen und heißen Sommern, die zu einer deutlichen Wasserknappheit im Kreis Cochem-Zell geführt hatten, sorgte dieser Sommer, trotz ebenfalls lang anhaltender Sommertrockenheit und einiger weiterer Hitzerekorde, für eine leichte Entspannung bei der Wasserversorgung. Dennoch brachten die heißen Monate die Wasserversorgung der Kreiswerke auch in diesem Jahr an einigen Tagen wieder in den Grenzbereich der Leistungsfähigkeit.