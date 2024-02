Plus Cochem-Zell Chaos an der Bushaltestelle: Schulleiter kritisieren neuen ÖPNV im Kreis Cochem-Zell Traktordemos, Hochwasser, Glatteis, Bus- und Bahnstreiks: Der erste Monat dieses Jahres war kein einfacher, wenn es um die Zuverlässigkeit des ÖPNV geht. Zwischendurch gab es aber auch Tage und Wochen, in denen alles glatt hätte laufen sollen – doch das tat es nicht, wie einige Schulleiter beklagen. Von Annika Wilhelm

An vielen Stellen knirscht es derzeit im ÖPNV im Landkreis Cochem-Zell. „Da ist ordentlich Sand im Getriebe“, sagt Hans-Jürgen Schmitz Schulleiter der Kurfürst-Balduin-Realschule plus Fachoberschule Kaisersesch. Was er damit meint: Die Schülerinnen und Schüler können sich teilweise nicht mehr auf einen funktionierenden Schülertransport verlassen. Für Verspätungen und Ausfälle bei all ...