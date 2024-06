CDU Cochem beweist großes Herz: Jugendabteilungen von DRK, THW und FFW unterstützt

Anzeige

Nach dem Kassensturz wird der Reinerlös aus den Einnahmen an Cochemer Kinder- oder Jugendorganisationen gespendet. Hatte sich in der Vergangenheit überwiegend die KiTa Klosterbergzwerge über die Zuwendung freuen können, so gingen heuer 900 Euro zu gleichen Teilen an die Jugendabteilungen von DRK, THW, und FFW.