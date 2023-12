Plus Treis-Karden Caritas-Treff in Karden: Winterbekleidung und Ehrenamtler gesucht Der Caritas-Treff im ehemaligen Müllers Markt in Karden, er ist ein Begegnungsort für die Menschen in Treis-Karden, aber auch aus der ganzen Region. Es ist eine Möglichkeit für Menschen, günstige Secondhandbekleidung zu finden. Und es ist ein Ort, wo Menschen auch Beratungsangebote finden. Seit einem Jahr gibt es diese Einrichtung in unmittelbarer Nähe des Kardener Bahnhofs. Von Dieter Junker

„Ich hätte in meinen kühnsten Träumen nicht geglaubt, dass sich das alles so positiv entwickelt“, freut sich Nicole Mohr, eine der Verantwortlichen für das Projekt in Karden. Hier habe sich ein tolles Team zusammengefunden, die Resonanz in der Bevölkerung werde größer, und es mache einfach Spaß, hier zu arbeiten, betont ...