Cochem-Zell

Die fortschreitende Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens – auch auf die Arbeit des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück. Obwohl die Arbeit für Rat und Hilfe suchende Menschen derzeit in vielen Bereichen nur eingeschränkt oder gar nicht möglich ist, setzt die Caritas alles daran, Menschen in Not zu helfen, wo immer es möglich und vertretbar ist. Das verspricht der kommissarische Caritas-Direktor Karl Dumont und erklärt, was sich notgedrungen verändert hat.