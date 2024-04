Caritas bittet um Spenden für Rumänien: Kleidersammlung für Menschen in Not

Der Caritas-Helferkreis Zell und die Katholische Frauengemeinschaft Pünderich bitten um Kleiderspenden. Seit dem Jahr 2005 werden die von der Bevölkerung abgegebenen Sachspenden Not leidenden Menschen in Rumänien zur Verfügung gestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Caritasverbands Mosel-Eifel-Hunsrück hervor.

In Zusammenarbeit mit der dortigen Caritas Alba Iulia werden die Kleidung und die Decken an Bedürftige abgegeben, ein geringer Teil wird in den Kleiderkammern gegen einen kleinen Betrag verkauft, um mit dem Erlös die Caritasarbeit vor Ort zu finanzieren. Mehr als 40 Sattelzüge haben die beiden ehrenamtlichen Teams aus Zell und Pünderich bereits auf die Reise geschickt.

Um auch in Cochem-Zell Flüchtlingen unbürokratische Hilfe bieten zu können, erfolgt in begrenztem Maß eine Ausgabe von Kleidung an Notleidende aus diesem Personenkreis. Wer die Aktion mit gut erhaltener Oberbekleidung für Männer und Frauen in allen Größen, mit Kinderbekleidung, Bettwäsche, Decken, Kissen, Handtüchern und auch Gehhilfen sowie mit Schulmaterialien wie Heften, neuen Stiften und Malfarben, Schreibblöcken und gut erhaltenen Schulranzen unterstützen will, kann diese jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr in Zell-Merl, Zandtstraße 4 (Alte Schule, nahe Pfarrkirche), abgeben. Ansprechpartnerin ist Anita Bonn, Tel. 06542/414 65.

In Pünderich nimmt die Katholische Frauengemeinschaft an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr in der Halle der ehemaligen Schreinerei Lenz („Alte Moselbahn“ 4a) Sachspenden – auch Haushaltsgegenstände, aber keine Möbel – entgegen. Kontakt: Gertrud Simon (Tel. 06542/900 085) und Irene Gibbert (Tel. 06542/2922).

Auskunft erteilt auch die Caritas unter Tel. 02671/97520