Cannabisplantage und Schlagstöcke in der Wohnung: Moselanerin verurteilt

Wegen des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge hat das Landgericht Koblenz eine 33 Jahre alte Frau aus einem Cochem-Zeller Moseldorf zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Zugleich ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt hat. Die Kammer unter Vorsitz von Richter Rupert Stehlin sieht es als erwiesen an, dass die Frau nicht nur selbst Drogen besessen und konsumiert hat. In ihrer Wohnung an der Mosel hatte sie zudem eine Cannabisplantage betrieben – in den Augen des Gerichts ganz klar mit der Absicht, einen Großteil der zu erwartenden Ernte gewinnbringend zu verkaufen. Den ihr zur Last gelegten Handel mit Amphetamin, Tilidin und Marihuana bestritt die junge Mutter eines minderjährigen Sohnes aber konsequent.