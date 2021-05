Camper an der Mosel sind glücklich: Endlich wieder raus

Auf dem Zuweg zum Holländischen Hof in Senheim reiht sich Wohnwagen an Wohnwagen. Seit der Campingplatz wieder geöffnet ist, stehen die Kunden sozusagen Schlange. Am für Kurzurlauber beliebten Pfingstwochenende darf endlich wieder gecampt werden. „Anfang des Jahres waren wir über Pfingsten ausgebucht. Wegen der ungewissen Lage wurden dann aber nach und nach viele Buchungen storniert“ erklärt Platzbetreiber Mario Hermsen. Doch seitdem das Verbot aufgehoben wurde, füllt sich der Platz von Tag zu Tag.