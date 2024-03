Plus Ulmen Café-Restaurant nicht nur für Camper: Neue Gastronomen freuen sich auf Gäste am Weiher Von Angelika Koch i Ulmens Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (rechts) freut sich mit dem Team des neuen Café-Restaurants „Am Weiher“ sowie mit seinen Stadtratskollegen Peter Wallebohr (links) und Rolf Weber (Zweiter von links) über das neue gastronomische Angebot, das wichtig für den Tourismus in der Maarstadt sei. Foto: Angelika Koch Lesezeit: 3 Minuten Die Suche des Eigentümers nach einem Betreiber für die Gastronomie am Jungferweiher-Campingplatz in Ulmen hat ein Happy End: Nun gibt es ein umfassendes Angebot mit Café und Restaurant, das Einheimische ebenso wie Touristen anspricht. Doch was ist dort geplant? Wie bewertet der Stadtbürgermeister diesen Fortschritt?

Rund drei Jahre lang herrschte Stille im Bistro am Campingplatz. Zuvor war die verpachtete Location vor allem eine Kneipe, in der es schon mal so feuchtfröhlich zuging, dass sich manch ein ruhebedürftiger Campinggast gestört fühlte. All das ist Vergangenheit. „Die Suche nach einem neuen Pächter war bei uns auch lange ...