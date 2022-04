Als sich der Konvoi am Mittwochabend im Treiser Industriegebiet in Bewegung setzt, segnet Pastor Hermann-Josef Flöck jedes einzelne Fahrzeug, das sich auf den Weg in Richtung Polen macht. Es sind Tieflader, Feuerwehrfahrzeuge, Bagger und Busse, die bald dem ukrainischen Katastrophenschutz übergeben werden. Lars Bogdanski, Treiser Unternehmer und Initiator des Hilfskonvois, sitzt im Fahrzeug an der Spitze der Kolonne, die Gerät im Wert von knapp 1 Million Euro Richtung Osten bewegen wird.