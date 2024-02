Bus-Chaos rund um Cochem und Zell: Was Eltern jetzt fordern

Kuriose Bus-Geschichten aus dem Hunsrück: Auf einer Beschwerdeliste lassen sich einige Beispiele dafür finden, was derzeit im ÖPNV schief läuft wie etwa Kinder, die am Feldweg rausgelassen werden. Etwa 100 Hunsrücker haben ihr Kürzel auf eine Unterschriftenliste gesetzt und diese nun an Anke Beilstein, Landrätin des Kreises Cochem-Zell, überreicht. Und darin stehen klare Forderungen.