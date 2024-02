Ein Bus soll am Ortseingang von Schauren ein Rad verloren haben, das dann erst über die Straße, dann durch einen Garten rollte und schließlich eine Terrasse beschädigte. Der kuriose Vorfall war Teil einer Beschwerdeliste, den Hunsrücker an Landrätin Anke Beilstein übergab. Was es mit dem Vorfall auf sich hat.