Plus Wittlich Bus bringt Seniorin nicht ins Altersheim: Warum es für Katharine Dornhof unmöglich ist ihren Mann zu besuchen Von Samuel Karsten Cartelli i Katharina Dornhof wartet auf das Wittlich-Shuttle. Sie will ihren Mann im nahe gelegenen Altenzentrum besuchen. Allerdings kann sie nicht in den Rufbus einsteigen. Foto: Samuel Cartelli Fünf Autominuten trennen die Wittlicherin Katharina Dornhof von ihrem Mann im Altenzentrum. Selbst besuchen kann sie ihn trotzdem nie. Das eigentlich barrierefreie Shuttle sollte die Dame mit Rollator transportieren – doch sie kann nicht einsteigen. Lesezeit: 4 Minuten

Ihren Mann besuchen ist alles, was Katharina Dornhof will. Beide kennen sich seit der vierten Klasse, sind seit 67 Jahren verheiratet. Seit einiger Zeit ist aber nichts mehr so, wie es früher war. Alleine irgendwohin fahren oder gehen kann Katharina Dornhof nicht mehr. Daran hat sie sich gewöhnt, vor zehn ...