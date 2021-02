Burgmodell steht derzeit online zum Verkauf

Momentan lagert Edgar Castors Modell von der Reichsburg Cochem in mehreren Containern in Brauheck. Es war zuvor in Räumen neben der Cochemer Tankstelle aufgebaut, wurde aber vorm Hochwasser in Sicherheit gebracht. Im Onlinekaufhaus eBay ( www.ebay.de) steht der Nachbau der Reichsburg aktuell zum Verkauf (für gut 14.000 Euro) oder einen Preisvorschlag.